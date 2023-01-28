阿鴻（化名）是一名模板工人，在一次高空作業車上從事解螺栓作業時，被起重吊掛中的覆工板碰撞受傷，新北市勞工局接獲阿鴻的職災通報，隨即指派職災個管員主動關懷聯繫，提供權益諮詢及協助申請新北職災慰助金，並協助與雇主調解薪資爭議，讓他順利獲得賠償金。

勞工局表示，經過半年多的治療，醫生告知阿鴻因傷及脊椎，恢復行走的可能性不高，必須長期使用輪椅，而此時又發生雇主未依約定支付醫療費用狀況，讓家中經濟頓時陷於危機。家屬再次尋求職災個管員協助，經連結「律師到宅諮詢服務」及申請勞資爭議調解，最後歷經3次調解，才終於達成和解，阿鴻也順利獲得賠償金額。

現在的阿鴻還在持續醫療復健中，雖然傷後復原是一條漫漫長路，但幸好過程中，一直有職災個管員的陪伴支持，適時連結社會資源，讓阿鴻不孤單。更重要的是，個管員協助申請勞資爭議調解，最後獲得賠償和解，讓阿鴻和家人大大減壓。

勞工局也為此拍攝《知否‧職否‧災影某》影片，講述職災真實故事及遇到職災時可以善用的資源，其中一則就是阿鴻的故事。職業災害雖然沉重，但他們都沒有放棄，新北也提供各項資源，一同突破、戰勝困境。

勞工局長陳瑞嘉表示，像阿鴻這樣，面對工傷後接踵而來的身體、經濟及勞資關係各項問題，確實需要專業且即時的協助，勞工局設置的「職災勞工專屬服務窗口」，職災個管員受案後，主動訪視與評估需求，確保職災勞工權益，使職災勞工能夠獲取所需支持，重啟希望動力，早日重返職場。

此外，為協助職災勞工重返職場，勞動部自今年1月1日起，委託臺大、榮總、汐止國泰及台北慈濟為「職災職能復健專責醫院」，免費提供職災勞工復工評估、工作能力強化訓練等復工協助。勞工於完成職能復健強化訓練後，可備具專責醫院開立的完訓證明，向地方縣市政府申請一筆「職能復健津貼」，最長可領180天逾9萬元補助。

勞工局表示，新北對於接獲通報服務的職災案件都不輕忽，均立即電話、問卷或訪視聯繫關懷並提供職災勞工所需協助，期望透過職災個管服務，當勞工有力後盾，幫助度過職災傷後重重難關。民眾如有職災問題，請上「新北勞動雲-職業災害保護」，或電洽勞工局專業服務人員（02）29603456分機6308、6315、6316、6324、6325、6332、6333。