大年初九（30日）是「天公生日」，亦即玉皇大帝的誕辰日，小孟老師在臉書粉專分享初九的8項禁忌包括不可曝曬女性內褲、不可傾倒便桶、不可口出穢言或亂罵髒話、不可發毒誓、不能說死字、不要指天、祭拜時不可對周遭的人說快一點等，特別是這天眾神會下凡，小孩不可拿bb槍或水槍對天空發射物品，以免驚嚇神靈。

【初九8項禁忌】

1、 不可曝曬女性內褲：

民間相傳天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。

2、不可隨便傾倒便桶。

3、不可口出穢言或亂罵髒話：

初九這天玉皇大帝會下凡，若口出穢言或亂罵髒話，會窮一年。

4、不可發毒誓：

天公生發誓最靈驗，因此不宜發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可。

5、不要說「死」字：

天公生是喜慶之日，這天不可說「死」字，例如我想死你了、愛死你了等字眼。

6、不能指天：

初九這天玉皇大帝掌天，因此不能指天，代表不禮貌。

7、祭拜時不可對周遭的人說「快一點」：

在祭拜時對周遭的人說「快一點」，這樣會惹怒神明，讓神明認為沒有誠意。

8、小孩不可對天空噴水：

初九這天眾神下凡，小孩若對天空噴水或對空中發射物品，恐驚嚇神靈。