血液基金會今天（28）統計，全台血液庫存量僅剩4.2天，遠低於7天的安全庫存量。（圖取自血液基金會）

春節連假長達10天，又遇上寒流來襲，全台血庫亮起紅燈警戒！根據血液基金會今天（28）統計，全台血液庫存量僅剩4.2天，遠低於7天的安全庫存量，尤其以北部地區急缺A、O型血，呼籲民眾趁春節假期結束前，踴躍出門挽袖捐血。

受到凍寒氣候及長達10天的春節連假影響，民眾不是出遠門旅遊就是躲進屋內避寒，導致原本就庫存量不足的血庫，更是雪崩式的直接亮起紅燈警戒。血液基金會今天最新統計，全台血液庫存量僅剩4.2天，各血型庫存皆偏低，尤其O型血更是急缺，庫存僅剩3.3天。

台北捐血中心血液庫存量只剩下3.8天，其中A型及O型血更是只有3.4天及3.6天的庫存；新竹捐血中心更慘，血液庫存量僅剩2.5天，其中A型及O型血庫存只剩1.7天和1.6天，AB型血也僅有3.3天庫存。北部地區血液庫存處於「急缺」狀態！

台北捐血中心課長劉俊宏表示，每逢連續假期，大台北地區民眾選擇出國或到中南部旅遊，尤其過年期間北部形同「類空城」，捐血情形往往不理想；加上近兩天各醫院已恢復正常醫療服務，血液的使用量將大增，缺血情形令人感到擔憂！

連假接近尾聲，劉俊宏呼籲，符合捐血資格的民眾現在就挽袖做公益，但須注意前一天不要熬夜，6小時內不要飲酒；如有感冒症狀服用藥物或身體不適，應自停藥日或痊癒日起14天後再捐血，確診新冠肺炎後亦須暫緩捐血14天。