新北市五股區今（28）日上午11時許傳出火警意外，工商路1間2層樓的鐵皮汽修廠起火，由於現場存放機油，新北市消防局不敢大意，獲報後派遣72車、197人前往救援，現場有2名男子受傷送醫，目前消防人員已經火勢控制。

警消在現場救出2名陳姓男子，其中47歲陳男有5％至6％的二度燒燙傷，被送往衛福部台北醫院，另名44歲陳男則有一度1％、二度2％燒燙傷，被送往輔大醫院，警消正在確認是否有其他傷者。