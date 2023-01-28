高雄捷運小港林園線總長約11.59公里，設置7座車站，捷運工程局表示，於1月份已經陸續完成軌道機電系統招標發包作業，廠商正進行相關設計，剩餘土建標仍進行標招作業中，朝2030年完工通車目標前進。

小港林園線路線起於高雄捷運紅線R3車站所預留的隧道，續採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段至沿海路二段，於林園11號公園後爬升，於中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前，設置7座車站，分別為地下車站6站、高架車站1站。

去年9月行政院核定總工程經費超過533億元的高雄捷運小港林園線後，展開設計及工程採購，市府捷運工程局陸續辦理招標發包作業，今年1月已完成「RLT01標軌道統包工程、「RLM01標機電系統(含能源調度中心)統包工程」評選作業，不過車站及隧道的土建標仍在進行標招作業。

捷運局表示，小港林園線行經臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區等3大國家級產業園區，年產值合計超過1.52兆，透過串聯台積電等南部半導體S廊帶，啟動石化產業轉型升級，邁向高值化發展。

此外，小港林園線將配合國家住宅政策，以「捷運場站聯合開發，輔以TOD 發展規劃」，納入社會住宅規劃及考量，以便在引入人口、產業進駐發展同時，以利周邊產業園區的員工可以就近居住及工作。