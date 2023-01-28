寒流來襲，合歡山石門中山段結冰，今早塞車，車輛出現打滑。（警方提供）

氣溫驟降，台14甲線33.7K、即合歡山石門山中段陡坡路段，今天凌晨結冰，路面溼滑，造成許多車輛失控打滑，到場協助交管的合歡派出所警車，也都遭後方車輛追撞，造成警車後保險桿及燈罩破損。現氣溫稍有回暖，路面已曬溶，可通行，不過，因應山區持續低溫，仍有結冰機率，公路總局不排除視後續狀況封閉道路或管制交通，限加掛雪鏈車輛通行。

新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁說，山區低溫，今天凌晨3時許約僅攝氏1度，台14甲33.7公里處石門山中段路面出現結霜，因該路段為陡坡，不少車輛因動力不足、未加裝雪鍊等，無法通過而受困，還有機車摔車、汽車打滑自撞山壁等事故。

因石門山中段的大陡坡車輛大排長龍，警方一早出動在現場進行交管維護，因路面溼滑，停在路旁的警車也遭後方打滑車輛撞上車尾，保險桿與車尾燈破損，所幸沒有人員受傷。上午10時許陽光露臉，地面結冰逐漸融化。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段表示，因應氣象局發布低溫特報，台14甲線合歡山區及台8線海拔2千公尺以上山區路段有結冰機率，考量行車安全，不排除視後續狀況封閉道路或管制交通，限加掛雪鏈車輛通行。

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