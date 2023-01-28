居住在宜蘭的17歲林姓少女，昨到桃園市找朋友遊玩，晚間欲借宿觀音區的親戚家時，因未注意到手機沒電關機，導致她無法聯繫親戚也不知該往哪走，呆站在街頭徬徨無助，警方獲報後將林女帶返派出所休息，提供充電線讓她使用，隨後也護送林女到親戚家，幫助她與親人團聚。

大園警分局草漯派出所昨日晚間9時許接獲民眾報案表示，有名少女獨自站在路邊徬徨無助，請警方到場關心。警員劉冠廷、茹澔獲報前往查看，只見該名少女衣著單薄，站在寒風中不停發抖，員警先將她帶回派出所，並提供熱茶讓她暖暖身子。

林女表示，她從宜蘭到桃園找朋友，晚上打算到親戚家借住，但搭車到觀音下車後，才發現手機沒電，而親戚家的地址及聯絡方式都在手機裡，讓她不知該如何是好，只好請路過民眾幫忙報警求助。員警得知後提供充電線讓林女使用，待其手機電量回復後，查得林女親戚家的地址，隨即開車載她回到親戚的住處。