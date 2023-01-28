春節期間，當大部分的人都還在陪伴家人，享受輕鬆快樂的時光時，有的年輕人已經開始做起了副業——幫助寵物主人上門照看春節期間留守的寵物。短短幾日就能有上千的收入？據紅星新聞報導，一隻寵物的定價一般在30到100元（人民幣，下同）之間，此外，服務人員也明確表示「就近接單」的原則，特別情況會有額外收費。

從幫朋友照顧寵物中嗅到「商機」 收費標準：35元一隻

1月26日下午一點多，張先生正開車前往今天第4家需要照顧留守寵物的地點，「今天已經初五了，很多寵物主人今天開始陸陸續續回到家裡。」他說，今天需要跑5家，之前他每天都需要跑7、8家。生意最好的時候是大年三十、初一、初二、初三，「但我一天訂單不能超過10個，因為會忙不過來。」從春節前夕到現在，張先生估計自己收入總共在2000元左右。

為什麼做起這份兼職？張先生表示，因為年前有朋友要回家過年，需要把貓送到他家讓他照顧幾天，張先生從中嗅到了商機，所以他就嘗試著在網上發佈了春節期間上門照看貓咪的帖子，「剛開始就有很多人前來諮詢，而且春節期間我的娛樂活動並不多，正好有時間。」

截至目前，張先生已經照看了接近50隻貓咪。針對貓咪的上門餵寵服務主要包括：添加新的飼料，更換新的飲用水，處理排泄物三項基本內容。張先生接的訂單多是在自己家附近三到五公里之間，最遠的訂單有八九公里，「但是這樣的訂單數量很少，一般寵物主人也會找在家附近就可以提供上門服務的人。」

張先生介紹到，自己的收費標準是35元一隻貓咪，要是距離遠的話會增加一些路費，大概在六七十元，「有些顧客不止一隻貓咪，可能四五隻，這種情況也會額外增收五元一隻。」

相較上門照顧寵物貓來說，上門照顧寵物狗可能會花費更多的時間，因為它多了一個遛狗的環節。剛上大一的小李告訴記者，她的訂單中有一隻需要照顧的小柴犬，非常活躍，「每次溜它的時候，都特別興奮，一股腦往前衝。」像這樣的調皮狗狗，她通過和寵物主人商量，會在原本30元一隻的基礎上漲價10元。

除了添加狗糧的需求外，有的寵物主人還會要求在春節期間給狗狗準備特別的年夜飯，「有一個訂單就是除夕夜晚給狗狗準備大餐，用白菜鴨心鴨肝雞胸肉來煮一鍋。」

小李去顧客家給寵物狗做年夜飯

報導稱，烏龜、魚、鳥也有上門餵養的需求。陳女士說，春節期間自己接了3單，都是30元上門餵養一次，分別是貓、烏龜和魚。她表示，照顧烏龜和魚並不需要花費太多時間，服務內容除了餵食，還需要換水添水。

寵夫子相關負責人林先生也表示，春節期間平台接到一個上門餵養的訂單：三天一次，一次80元，餵養一條金龍魚。

上門餵寵服務需求大 平台：旺季單子根本接不完

寵夫子是一個專門做家庭寄養、上門餵養、寵物托運的寵物服務平台，相關負責人林先生表示，春節期間，成都地區在平台上發佈求上門照顧寵物的訂單大概在兩三千條，「但是我們只派單出去上千條，有時候沒那麼多商家（上門照顧寵物的團隊）接單。」據瞭解，這種供不應求的現象在每個節假日都會出現，「平時求上門照顧寵物的單子沒那麼多。」

林先生還告訴記者，目前成都地區的收費相對杭州、北京、上海、深圳等城市的價格還不算高，一般收費在30元到100元之間，「遛大型狗的話，如薩摩耶、拉布拉多等價格就會高一些，在七八十左右。」

林先生表示，由於這些訂單都是寵物主人自己在平台上發佈的，定價有時候也比較主觀，「也有豪氣的貓主人發佈400元上門照顧寵物一次的訂單。」這種情況下，寵物主人對服務者也會提出更細緻的要求，比如認真陪伴半小時，要經常安撫寵物情緒等。

報導稱，春節是上門餵寵行業一年中需求量最大的時候。林先生表示，現在越來越多的上班族喜歡養寵物，但是當春節回家過年或者出遊的時候，他們不方便將寵物帶到身邊。為什麼現在上門餵養服務越來越火？林先生說，相較於將寵物寄養到寵物店，上門餵養服務可以避免寵物店存在的交叉感染現象，「而且春節期間，寵物店的收費都會上百元，且他們能夠照顧寵物的人力和活動空間都是有限的。」

不僅如此，林先生還說，像貓貓這種寵物很容易在新環境出現應激反應，害怕、焦慮、不吃飯……「去年春節有個顧客將寵物送到寄養家庭，7天什麼都沒有吃，只喝一些水，所以今年春節果斷選擇了上門餵養服務。」

入戶餵養如何保證安全？寵物貓主人湯圓表示，隨著寵物行業的不斷成熟和細化，她能感受到上門餵養服務也變得更加完善安全。首先，會對餵養人的身份進行核實，一般會將身份證照片、家庭住址等信息發送給顧客。其次，服務過程中會全程視頻通話或者從入戶到離開全程錄像發給顧客。此外，還會有穿鞋套、戴手套等衛生安全保證。

林先生表示，寵物主人現在一般都會採取更換密碼鎖密碼、全程拍攝視頻等方式來規避入戶風險。