台鐵內灣支線從橫山車站、九讚頭車站，一直到合興車站，沿線都有種植櫻花。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

農曆年後迎來櫻花季，新竹縣最熱門的賞櫻勝地就屬尖石司馬庫斯與五峰山上人家，為免人潮都往山上擠，縣府盤點全縣賞櫻好去處，包括竹東生態河濱公園、新埔日本公園及關西坪林國小附近共6個免費景點，適合無法出國又想追櫻花的鄉親，可以來趟竹縣小旅行，欣賞美麗櫻花順道品嘗客家美食。

近年成為台3線賞櫻秘境的竹東河濱公園，沿著台68快速道路橋下約2公里的步道，種滿2000多株粉嫩櫻花，品種有八重櫻、山櫻花及吉野櫻等，當花期盛開時景色絕美，每年吸引民眾朝聖拍美照，公園內還有各球類及溜冰運動設施場地，提供民眾邊賞花、邊健行。

台鐵內灣支線從橫山車站、九讚頭車站，一直到合興車站，沿線都有種植櫻花，鐵道、火車、櫻花合成一幅幅絕美景色，民眾可以選擇搭乘內灣支線火車沿線賞花，抵達終點站內灣站，再到附近的內灣大橋木棧道欣賞櫻花，逛內灣老街，來場鐵道櫻花之旅。

位在新埔鎮的日本公園則藏在民宅街區中，興建於日據時期，園區大小約4公頃，擁有許多豐富自然的生態環境，種植吉野櫻、三重櫻、河津櫻等品種，共200多棵櫻花樹，以及青楓百餘棵，遊客賞櫻後，還可以去逛新埔3街6巷9宗祠。

橫山鄉大山背樂善堂旁的大崎棟步道，是一條適合闔家大小運動的古道路線，每年春天為山櫻花季，4、5月則是開滿雪白的油桐花，登山時也能放慢腳步賞櫻。

尖石鄉的財伯觀光果園，生產水蜜桃、蜜李、香水李、柿子蔬果，農場主在果園裡搭建一座景觀露台，提供遊客免費參觀，每年櫻花季可以看到滿滿粉紅色櫻花圍繞的景色，是拍照打卡絕佳選擇。

關西鎮坪林國小對面農塘湖畔的櫻花林則是關西秘境景點，沿著池畔種植的櫻花，提供想悠閒賞櫻，又不想人擠人的民眾一個不錯的選擇，賞完花後還可到來趟關西小旅行，逛關西老街、走東安古橋、品嘗在地有名的仙草。