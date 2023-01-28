副總統賴清德（左二）早上10點10分抵達麻豆天后宮發紅包，排第一位的王小姐（右一）清晨5點半就帶著女兒來排隊。（張毓翎攝）

副總統賴清德（左二）來台南發紅包，所到之處受民眾夾道歡迎。（張毓翎攝）

副總統賴清德28日上午到台南市新營區、麻豆區拜廟發紅包，所到之處受民眾夾道歡迎，賴一一跟支持者們擊掌和合照，其中在新營真武殿，台南市長黃偉哲致詞時高呼，「請大家團結、支持，讓賴副總統在2024年成功擔任總統，好不好？」。賴清德跟著台下群眾一同附和說：「好！」

賴清德今天一早接連前往新營太子宮、新營真武殿和麻豆天后宮發紅包，3處都有民眾清晨就來排隊，尤其在民進黨的鐵票區麻豆場，現場排隊人龍逾300公尺、綿延到轉角巷弄，而排第一位的王小姐清晨5點半就帶著女兒來排隊，王小姐說，今天是她的生日，為了拿副總統紅包添福氣，天未亮就從安定區的家出發。

黃偉哲、立委賴惠員和郭國文等人陪同賴清德參拜、發紅包。郭國文在麻豆天后宮致詞時說，他這次來向媽祖婆祈求3個願望，第一是保佑國泰平安，第二是他明年順利連任立委，第三是讓台南出第二個總統。賴惠員則細數賴清德在台南種種政績與建設，呼籲鄉親大力支持，幫助賴清德更上層樓。

面對台南地方民代、鄉親勸進選總統，賴清德均未回應，不過在新營真武殿，黃偉哲致詞時提及，「期待賴副總統繼續為大家服務，拚經濟、顧民生，拜託大家團結、支持，讓賴副總統2024年順利擔任總統，好不好？」，賴副總統大方地微笑、拍手，與台下群眾附和說：「好！」