雖然農曆春節假期已進入尾聲，不過新北燈會正熱鬧展開，今、明2天是開幕後第一個周末，新北市民政局除了舉辦各式活動邀民眾一起同樂之外，明天下午也會在燈會現場首發「新北好運兔」小提燈，限量3000個，並有紙藝大師洪新富在現場組裝教學。

2023新北燈會前（26）日大年初五晚間開幕，主燈太空兔及各燈區都非常吸睛，吸引許多民眾前往走春、賞燈；今、明2天更是開幕後的第一個周末，民政局也安排一系列活動，今天有小朋友最愛的可愛巧虎家族及人氣line貼圖好想兔見面會，明天更會在燈會現場限量發送3000個新北好運兔小提燈，並舉行組裝教學。

民政局表示，明天下午2點30分會先提供限量150個空白小提燈，讓民眾可以發會創意，彩繪設計自己專屬的獨特提燈，下午4點30分開始，在燈會服務台發送好運兔小提燈，並由知名紙藝大師洪新富親自在現場組裝教學。

今年的新北好運兔小提燈在圓潤的外型上繪製幸運草圖案的好運兔，象徵幸運幸福、多子多孫、事事圓滿，而且還有2款造型，其中一款可當提燈及造型兔帽，抽拉前腳兔子耳朵就會前後擺動，另一款可在聚寶盆中種蘿蔔，採收好彩頭，還可成為手拉車、投石器、蹺蹺板等玩具。

除此之外，還有限量1000個的特別版「開運兔寶寶」小提燈，將在2月4日晚間發送，並由懷有兔寶寶的民政女神廖庭瑩代言，身穿財神裝、手持金鏟子的開運兔寶寶象徵「兔吉利來」，祝福民眾財氣滿滿，好運跟著來。

民政局長柯慶忠表示，新北燈會燈好看、表演活動週週精彩，今日特別邀請最受小朋友歡迎的巧虎及兔子琪琪、舞工廠踢踢舞、馬戲之門及弗莎巴西打擊樂與花車巡遊，明日還有人氣line貼圖好想兔見面會及蓁蓁姐姐帶來《啦啦蹦家族唱跳秀》，與缺席舞團輪番演出，精彩可期，歡迎爸媽帶著小朋友來和IP明星歌舞歡唱，樂趣無窮。