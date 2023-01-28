「剝皮辣椒味增」可簡單做出「銷魂皮蛋」(左)，也可用「一條根剝皮辣椒」熬出美味雞湯(右)。(于家麒攝)

「一條根剝皮辣椒」(左)與「剝皮辣椒味增」(右)，送禮自用兩相宜。(于家麒攝)

藉由開發適合小農量產的辣椒加工方法，開發金門特色農產品。(于家麒攝)

金門農試所配合「金門縣農產業行銷暨休閒農業推廣計畫案」辦理「辣椒系列產品研發計畫」，委由國立金門大學食品科學系副教授李欣玫，利用辣椒研發製作「一條根剝皮辣椒」、「剝皮辣椒味增」、「剝皮辣椒脆片」及「辣椒餅乾」等4項加工伴手禮，並積極配合地區市集攤位設攤推廣與試吃銷售活動，逐步打開市場接受度。

研究指出，辣椒為茄科植物，具備豐富營養價值，果皮含有辣椒素而有辣味，能增進食慾。另辣椒含有豐富的維生素C、β—胡蘿蔔素、葉酸、鎂及鉀，並具有抗炎及抗氧化作用，有助於降低心臟病、某些腫瘤及其他一些隨年齡增長而出現的慢性病的風險。

農試所表示，辣椒最適合生長的溫度為15至25℃，在溫熱帶乾燥地區廣泛種植，而金門年平均溫度23℃非常適合辣椒生長，採收期長達3至6個月，藉由開發適合地區小農量產的辣椒加工方法，解決小農辣椒生產過剩問題，增加辣椒的多元使用與保存性，並藉此開發金門特色農產品。

金大食品科學系副教授李欣玫說，辣椒品種多樣，剝皮辣椒則主要選擇果肉厚實的青辣椒品種，這次與農試所合作開發「一條根剝皮辣椒」為配合剝皮辣椒研究增添金門一條根的醃漬配方。一條根具含有天然植物雌激素黃酮類及酚類物質，並有淡淡類似的人蔘香氣，與剝皮辣椒相結合，熬煮雞湯滋味清甜。

「剝皮辣椒味增」則以剝皮辣椒為基底加入味噌醃漬，表面為隔絕空氣氧化加入少許香油與麻油，麻油香氣提升整體風味，適合做為沾醬類使用，可加入饅頭、麵包，或是做為乾麵、皮蛋等沾醬使用，口感與香氣極佳。

「剝皮辣椒脆片」開發剝皮辣椒裹粉配方與油炸條件，吃起來脆口刷嘴，口味偏辣，適合會吃辣的民眾挑戰，越吃越辣越好吃。

「辣椒餅乾」則使用辣椒蜜餞乾烘乾碾碎製成，添加於餅乾中，將辣椒的香辣口感帶入法式布列塔尼酥餅，呈現特殊風味辣椒餅乾。

農試所長楊慧明表示，這次研發出的4種辣椒伴手禮，製作方式簡單，也不需要複雜昂貴的設備，有興趣的業者或在地青農，可洽詢該所協助提供辣椒系列產品技轉事宜，洽詢電話：082-333381吳小姐。農試所後續亦擬開設課程輔導民間團體及地區小農相關生產技術，增加金門當地生產辣椒多元加工使用，推廣金門地區季節性農產品。