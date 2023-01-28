樂天桃猿今天舉行開訓典禮，同時也公布談薪進度，王溢正與廖健富皆簽下2年複數年合約，全隊談薪完成率已近9成，領隊浦韋青表示，由於碰上農曆春節，目前還沒有更新進度，但只剩8、9位球員尚未定案，近期會再與球員談約。

投手方面，王溢正與球團達成共識，簽下2年合約外加教練培訓合約，月薪從去年的52萬減薪15萬元，來到37萬元；黃子鵬執行複數年合約月薪為50萬元。

朱俊祥月薪自21萬元加至30萬元，莊昕諺加薪1.5萬元，月薪來到8.5萬元；林子崴加薪2萬元，月薪來到9萬元，楊彬新球季月薪9萬元，翁瑋均則是15萬元。

野手方面，成晉加薪10萬元來到月薪21萬元。廖健富簽下兩年合約，今年月薪為24萬元，第二年則依其成績調薪 。捕手嚴宏鈞新球季月薪16萬元，月薪增4萬元。

藍寅倫月薪減6萬元，一年合約月薪29萬元。邱丹新球季月薪是9.5萬元，馬傑森月薪平盤8萬元，而蔡鎮宇月薪則是7.5萬元；林智平減薪6.3萬元，月薪14.7萬元，而余德龍月減薪5萬元，新球季月薪則是15萬元。

去年月薪93萬成為隊史最高薪的陳俊秀表現不理想，目前合約仍在洽談中，浦韋青表示，將以1年約去談，確定的是會遭到扣薪；而去年拿下打擊、安打、打點王的林立新合約也尚未公布。