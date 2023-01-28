新年穿新衣！台北市政府今年也幫水尾巴拉卡步道換上新裝，換掉原本布滿青苔的塊石硬舖面，改為透水材質，木屑造型為鋪面的新衣裳，讓民眾體會不同風貌及行走體驗，一同迎接新年到來。

台北市大地工程處處長池蘭生表示，水尾巴拉卡步道位於台北大縱走第二段路線上，為連接大屯山及竹子湖的重要步道，以往的塊石舖面已多年未重新翻修，因竹子湖山區常年潮濕，塊石鋪面隨處可見青苔，山友行走時常得小心謹慎。

池蘭生說，大地處為提供民眾更好的行走體驗，針對該步道進行詳細調查量測後，終於為水尾巴拉卡步道換上新裝。

大地工程處道路步道科科長蔡正發說明，設計團隊為改善步道濕滑情形，一開始先朝向採用透水鋪面進行評估，再考慮到使用者的感覺，決定利用木屑柔軟的材質，不僅減少膝蓋的負擔，也改善了原本濕滑的表面，大大增加山友們行走的舒適感。

蔡正發指出，原有的塊石並非直接丟棄，而是直接使用在圍束木屑的格框材料上，再經由老師傅的一雙巧手下，為水尾巴拉卡步道量身打造出適合的尺寸，最後再加上大地處將風倒木加工再利用產出的木屑，讓步道重獲新生。

大地處說，穿上新衣的水尾巴拉卡步道是一條以人為本，且兼具生態及環保的步道，值得細細品嘗，山友行走其中時，記得放慢腳步。