大陸央視新聞用戶端報導，大陸國家稅務總局在28日節後上班第一天公布的最新增值稅發票數據顯示，今年春節假期，大陸消費相關行業銷售收入與去年春節假期相比增長12.2％，比2019年春節假期年均增長12.4％，總體保持平穩增長態勢。

其中，商品消費和服務消費同比分別增長10％和13.5％，比2019年春節假期年均分別增長13.1％和8.1％，生活必需品、家居升級類商品、旅遊服務等消費增長較快，春節消費提質升級。

春節假期，部分外來務工人員返鄉過節，受此帶動，安徽、江西、河南、廣西等勞動力輸出大的省分銷售收入同比分別增長10.3％、22.3％、16.1％和23.9％。海南、雲南等冬季傳統旅遊旺地增幅較高，同比分別增長1.8倍和30％。

春節假期，糧油食品等基本生活類商品銷售收入同比增長31.5％，其中，果品蔬菜、肉禽蛋奶同比分別增長39％、28.6％，比2019年春節假期年均分別增長17.2％、13.2％。酒水飲料等商品需求旺盛，酒、飲料及茶葉銷售收入同比增長18.7％，比2019年春節假期年均增長16.4％。

此外，家具、五金、文體用品銷售收入同比分別增長15.2％、8.6％和20.9％，比2019年春節假期年均分別增長9.9％、19.4％、17％，反映家居升級類商品消費增長明顯。

春節假期，各地線下消費加快恢復，線上消費保持旺盛勢頭，品質消費成為趨勢，城鄉消費潛力有力釋放。

商務大數據顯示，假期裡，大陸全國重點監測零售企業銷售額環比明顯增長，養生年貨、衣服鞋帽、鮮花綠植、新能源汽車等品類增長較快，返鄉人群帶動各地商超銷售回暖。