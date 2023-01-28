「天將降大任於斯人也」是許多人牢記在心中的名言，但有網友發現這是錯的，記載在《孟子》的正確說法應是「天將降大任於是人也」，引起熱烈討論，不少人發現自己的記憶與課本上的寫法有落差，忍不住驚呼，這是怎麼回事？

國文課必學的「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚。」出自於《孟子》，但這句許多人琅琅上口的名言，卻成了抖音與微博的熱門討論話題，原來有網友發現「天將降大任於斯人也」是錯的，正確的說法應是「天將降大任於是人也」，引起網友熱烈討論。

不少人看完驚呼，怎麼可能是「於是人也」，還記得以前默背是「於斯人也」啊！還有網友直接回去翻找以前的課本，結果赫然發現真的是「於是人也」，讓他當場愣住不敢置信。「我小時候明明就是學於斯人也」、「這個要好好弄清楚了，以後考是恐怕會被扣分」、「是不是一直改教材，才導致這樣的錯誤發生」、「印象中以前都是學於斯人也，身邊朋友也都有這樣的記憶」。

天將降大任於是人也才是正確說法。（圖／翻攝自教育部《重編國語辭典修訂本》）

由於太多人都記得是「天將降大任於斯人也」，讓許多網友驚呼，這根本就是「曼德拉效應」的真實版。所謂的曼德拉效應是一個都市傳說，指集體出現記憶與史實不符合的狀況。「究竟是誰竄改我們的記憶，翻課本真的是於是人也」、「我現在開始懷疑自己小學的記憶了」。

另有網友翻出真有課本是印「於斯人也」，推測原文可能是「於是人也」，但是因為「是」又釋義為「此」，而「斯」也通「此」意，所以可能有些課本在編的時候，抄錄到了古人的「訓詁本」，也就是類似翻譯過的古文版本，才會出現了「天將降大人於斯人也」的版本，因此有些人可能不是記憶錯亂，而是過去學的就是於斯人也。

另也有網友分享台中二中退休國文老師的說法，「於是人也」才是正解，因為先秦時代並沒有「斯」字，所以應為「是」才對，至於「於斯人也」恐是相沿成習。