準行政院長陳建仁新內閣逐漸浮出檯面，屢有爭議言行的農委會主委陳吉仲與衛福部長薛瑞元傳將留任，國民黨立委王鴻薇今質疑，薛過往屢有政治爭議，陳吉仲則對大陸禁我農漁產束手無策，今卻獲留任，難道陳建仁覺得兩人表現適任？

王鴻薇批評，薛瑞元在台北市長選戰期間，幾乎是民進黨台北市長候選人陳時中的發言人，在立法院中也屢反質詢嗆在野黨立委；陳吉仲在農委會主委任內建樹不多，卻爭議不斷，包含開放美國萊豬進口，說要推銷台灣的農產品也毫無成效。

國民黨立委洪孟楷也認為，陳吉仲、薛瑞元等爭議閣員獲留任，印證蔡英文總統認為此次民進黨敗選究責只要到行政院長蘇貞昌與國安局長陳明通即可，接下來就是要力拚2024總統大選？

國民黨立委李貴敏表示，新內閣名單了無新意、冷飯熱炒，只見酬庸和黨內派系恐怖平衡，看不到檢討、改進、用人唯才用心與開創新局企圖，反像一部民進黨派系共治的中古拼裝車，一個匆匆上路只想拖時間的過渡、敗戰處理內閣。

李貴敏說，這樣的內閣改組，顯然民進黨對九合一選舉民眾的不信任投票結果絲毫不在意、毫無反省，難怪綠營側翼網軍越來越囂張，民進黨政府離選民越來越遠，和世界脫軌。

李貴敏認為，內閣是國家發展的核心，內閣成員選定須回歸專業、用人唯才，且應有國際觀和前瞻視野，若人選依舊是政治考量，不能回歸專業治國，只是換湯不換藥，那麼誰來都一樣，不過是拖累國家發展和浪費全民寶貴時間罷了。