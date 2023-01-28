台北市工務局大地處表示，民眾不必捨近求遠，不妨把握連假尾聲，走進貓空山區，就可飽覽茶鄉文化。（台北市大地處提供）

台灣戲劇「茶金」延續茶鄉觀光潮，帶領著大家走進茶園，重溫茶業文化的過去、現在與未來。台北市工務局大地處表示，民眾不必捨近求遠，不妨把握連假尾聲，走進貓空山區，就可飽覽茶鄉文化，遠離塵囂享受美景。

大地處表示，貓空不只是台北最大產茶區之一，也擁有全台第一個觀光茶園，更獲選觀光局的經典小鎮漫遊。而從從日治時期貓空地區即為北部重要的茶區，利用得天獨厚的肥沃土地和清澈水源，盛產出茶韻濃厚的鐵觀音茶及包種茶，近年休閒農業興起，地方結合在地店家，共同推廣貓空在地茶文化，帶動周邊的觀光產業。

大地處指出，貓空因位於台北的郊山，可以遠眺整個城市的風景，一直都是民眾休閒踏青的首選地點。除了茶園外，還有知名廟宇、登山步道，以及滿足口腹之慾的茗茶跟各式茶點料理，只要搭乘貓空纜車，就可以在這裡待上一天，享受遠離塵囂的春節時光。

大地處坡地整治科科長林士淵表示，「茶鄉之旅」首站就沿著纜車貓空站旁邊的「拖板嶺步道」(三玄宮步道)可到達富有山谷美景的「貓空水土保持茶園」，園區內視野遼闊，能將貓空地區的茶園及市區的景色一覽無遺。

林士淵補充，沿著步道除了能看見依地形所種植的茶田，步道旁的自導式解說牌也詳細地解說山坡地土地如何合理利用，保持茶產業的永續生產，還能見到各種生態工法應用在園區，巧妙導入水土保持的重要觀念，讓民眾賞遊之餘，也瞭解地方生活與山坡地環境演變。

另外，遊客更可以前往「台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心」，透過茶葉展示區詳細介紹茶葉的製作過程，並有專人指導沖泡、品茶方法，領略茶的美好，周末還有安排志工於現場提供免費導覽解說服務，更深入瞭解貓空山區的產業變遷及發展。

大地處指出，遊客走訪完茶鄉景點後，不妨順遊樟樹步道欣賞季節限定花海以及彩雲亭旁水梯田地景，天氣晴朗時還可以拍下絕美的水中倒影，接著走到「相思炭窯」、「茶香豬舍」等具有早期農村生活場景的特色景點，留下復古感文青美照。最後，進入指南路三段的茶餐廳，在山景圍繞下悠閒的品茗飲茶、飽食地方創意茶味風味餐，為春節連假茶鄉之旅完美畫下句點。