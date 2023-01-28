熊空森林休閒農場櫻花美景。（新北市農業局提供）

10天的春節連假即將結束，新北市農業局推薦民眾，把握假期尾巴來場農家饗宴吧！新北市內有18家合法經營的休閒農場適合闔家一同出遊，不僅能享受自然生態環境及手作樂趣，更有多項年節優惠提供給民眾。

位於三峽群山中的「熊空森林休閒農場」由知名製茶企業「臺灣農林股份有限公司」經營，也是北部知名的賞櫻景點，農場占地約6公頃，以自然農法、低密度開發方式種植茶樹，全程經驗證採有機栽培，確保每一棵茶樹在無化學肥料、無農藥的環境下自然生長。在友善環境、自然食物鏈的運作下。

熊空森林休閒農場保有最原始的山林之美，藉深度導覽形式介紹熊空整體有機生態與茶樹栽種，讓遊客在過程中因對茶園知識及茶業文化更加熟悉，進而了解有機茶的價值所在。

雙溪區「雙溪平林休閒農場」主打家常美味農家菜餚，食材選用雙溪特產山藥、野薑花以及雙溪本地豬農養的黑毛豬入菜，雙溪種植的基隆原生種山藥有豐富的營養價值，口感綿密細緻，野薑花入菜口味獨特，有天然的花香味，雙溪黑毛豬口感Q彈沒有腥味，以及農場的正宗放山雞及桶仔雞肉質鮮嫩多汁，是許多老饕慕名而來的美味。

「雙溪平林休閒農場」堅持吃當季、用當地，實踐產地到餐桌理念，春節期間消費滿5000元送1罐黃金泡菜，歡迎大家來嚐鮮。農場「招牌手工花生糖」，使用雲林9號花生及麥芽製作，加入陳皮讓花生糖好吃不上火，甜而不膩又不黏牙，大人、小孩都愛不釋手，歡迎大家來選購。

此外，農場更於2018年5月通過環境教育設施場所的認證，以寬闊的場域為教室，豐富的生態為教材，帶領遊客培養保護環境的態度與價值觀，讓民眾在日常生活中落實環保及永續發展意識。

而農場堅持不使用殺蟲劑與除草劑，讓自然萬物在園區中不受任何干擾，打造出適合螢火蟲生存的棲地，每年4到5月是雙溪平林休閒農場的螢火蟲季，滿天飛舞的螢光閃閃動人，歡迎民眾屆時到場賞螢。

新北市農業局長李玟表示，新北市目前共有18家休閒農場，分佈於淡水、三芝、石門、金山、五股、雙溪、三峽等區，每家農場都各有特色，相關資訊可上「農業易遊網」網站查詢。