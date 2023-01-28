大陸女星金巧巧因為演出不少公主角色，尤其在電視劇《西遊記續集》飾演孔雀公主，外型亮麗令人印象深刻。2011年和博納影業總裁于冬相戀、淡出演藝圈生子，不過去年11月她傳出家暴，她憤怒痛批這是造謠，而她也在近日曬出一家四口的照片，為大家送祝福，還不忘宣傳一波丈夫投資的新電影《無名》，看來夫妻倆感情深厚。

從徐巧巧曬出的照片中可見，一家四口除了兒子之外，都穿著喜慶的紅色上衣。于冬微笑時看起來慈眉善目的，47歲的金巧巧臉比老公的小一大圈，她依舊保養得很好，看不出歲月的痕跡，夫妻倆看起來依舊感情深厚，一家四口幸福美滿。

金巧巧曬全家福，一家四口相當美滿。(圖/金巧巧 微博)

金巧巧在2011年與于冬相戀，二人婚後生兒育女，本是恩愛夫妻，但是在過去的12年間卻曾被數次造謠婚變。已成為豪門闊太的金巧巧，多次對外發聲都是闢謠婚變。直到去年11月份，網上流傳一篇關於金巧巧直播哭訴被家暴的文章。當事人金巧巧則轉發此文章鏈接，並霸氣喊話：「還要點臉嗎？全篇沒有一個字是真的，這麼造謠誹謗對你有什麼好處？你等著被告吧。」

事實上，金巧巧的受傷照並非是遭到了暴力，而是刮痧導致。這件事金巧巧大動肝火，也看出她十分在意自己的名譽和與這段婚姻。此前還有網友造謠于冬與江疏影在一起，在輿論開始發酵之前，金巧巧便立即闢謠否認傳聞，讓大家十分震驚。