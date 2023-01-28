據觀察者網報導，四川省文化和旅遊廳網站1月27日公佈2023年春節假期文化和旅遊市場情況。第三方大數據監測顯示，春節期間四川省共接待遊客5387.59萬人次，旅遊收入242.16億元（人民幣，下同），同比分別增長24.73％、10.43％，此外，中國旅遊研究院專項監測數據顯示，2023年春節假期四川旅遊接待人數全國第一。

2023年春節假期，四川全省文化和旅遊系統認真貫徹落實省委、省政府、文化和旅遊部假日工作部署，扎實做好文旅市場安全生產、市場監管、服務供給等各項工作，文旅經濟呈現「總體回暖、強勢復甦」的局面，文旅市場安全平穩有序。

一、基本情況

第三方大數據監測顯示，春節期間四川省共接待遊客5387.59萬人次，旅遊收入242.16億元，同比分別增長24.73％、10.43％，分別恢復到2019年春節的89.73％、84.75％，兩項指標增幅均超過大陸全國平均水平。

四川全省15家開放的5A級旅遊景區共接待遊客281.64萬人次，實現門票收入7778.58萬元，同比分別增長46.7％、54.48％，分別恢復到2019年春節的95.01％、82.9％。

納入統計的743家A級旅遊景區，共接待遊客2960.34萬人次，實現門票收入30367.6萬元，同比分別增長34.29％、55.1％，分別恢復到2019年春節的77.42％、75.57％。

全省圖書館、文化館、博物館共接待群眾397.34萬人次。

二、主要特點

一是文旅市場強勁復甦。中國旅遊研究院專項監測數據顯示，2023年春節假期四川旅遊接待人數全國第一。21個市（州）旅遊接待人次和旅遊收入，全省A級旅遊景區接待人數和門票收入均創疫情三年來新高，同比2022年均實現較大幅度增長。15家5A景區中有14家接待人數和門票收入全面超過2022年水平，同口徑統計的276家4A級景區有222家實現正增長。

閬中古城、碧峰峽、小平故里、峨眉山、劍門關等7家景區超過2019年同期水平，閬中古城接待人數和門票收入分別比2019年春節增長167.67％、35.43％。同比2022年，接待人數和門票收入峨眉山分別增長32％、9.37％，九寨溝分別增長199.44％、87.29％，青城山-都江堰分別增長218.21％、236.81％。樂山大佛景區連續4天門票售罄，創造24小時接待遊客破10萬人次的歷史性記錄。瓦屋山、西嶺雪山、三星堆、中華彩燈大世界等景區門票預約量連續多日達上限。武侯祠春節前三天接待人次同比增長1772.15％，累計超過65萬人次。

全省博物館接待遊客241.96萬人次，同比增長29.54％。三星堆博物館連續4天接待遊客近2萬人次，四川博物院連續4天接待遊客超過1萬人次，自貢恐龍博物館共接待遊客16.3萬人次。跨省游喜迎「開門紅」，省外遊客人次佔37.13％，同比2019年增長5.6％，其中，重慶、廣東遊客來川均超過250萬人次。

二是文旅活動豐富多彩。春節期間，四川全省開展文化旅遊活動2000餘場（次），「群芳競秀·戲迎新春」優秀文藝作品雲端展演161台（個），賞燈、逛廟會、看燈光秀等活動成為最受歡迎文化產品。

成都推出武侯祠成都大廟會、金沙太陽節、杜甫草堂詩聖文化節、青白江鳳凰國際燈會等新春文化活動500餘場（次）。自貢推出「川菜川燈自貢味·潮來潮往中國年」主題活動100餘項。南充舉辦百姓大舞台、春節老人賜福、非遺年貨帶回家等五大類100餘項線上線下文旅活動。雅安開展村晚活動、戲曲進鄉村、年畫展等活動66項167場次。宜賓舉辦「成渝地·巴蜀情」春節影像紀事攝影展、請春酒、千燈萬福觀燈等20餘項活動。

廣安推出國寶在廣安、玉兔開局閱新春等活動，展現傳統年俗和非遺文化魅力。巴中打造第八屆光霧山冰雪節、燈火遊園節、親子大廟會等10餘項沈浸式、體驗式文旅消費場景。廣元開展非遺過大年，劍門關推出達瓦孜國家級非遺傳承人阿迪力父女及徒弟在關樓上空走鋼絲表演等活動。

各地推出的冰雪、溫泉、陽光等「冬遊四川消費季」產品深受遊客青睞，西昌累計接待遊客與2019年相比增長36.39％，理縣畢棚溝滑雪場、古爾溝溫泉人氣爆棚。體現巴蜀文化風韻的2023川渝春晚網路話題反響熱烈，累計閱讀量超4億人次。

三是優惠政策促進消費。全省144家4A級及以上旅遊景區實施景區門票減免等優惠政策，阿壩、甘孜、涼山和攀枝花等地國有4A級及以上旅遊景區實行「門票買一送一」、國有4A級以下旅遊景區門票全免的優惠政策。全省聯動開展「安逸四川新體驗」活動，線上線下發放搶購券、消費券、抵扣券等「財政＋市場」組合「大禮包」，累計7400餘萬元。

其中成都消費券直接訂單總金額超過1800萬元，GMV（商品成交總額）直接帶動比達到1：3.4。廣安市發放價值1049萬元文旅消費券、抵扣券，撬動文旅消費超3000萬元，綜合帶動的文旅產業消費超1億元。雅安推出30餘項優惠政策，發放價值1000萬元的13萬張消費券，銷售4萬張旅遊「一卡通」。

各種優惠政策激發文旅消費強勁活力，2023年春節遊客消費佔全省總體消費的34.77％，比2022年增長3.62％。夜間消費大幅增長，各類夜遊、夜飲、夜娛、夜購等夜間消費成為市場亮點，消費金額達到52.53億元，同比增長40.27％，佔總消費金額的28.83％。

四是市場秩序安全平穩。春節假期，全省各級文旅市場綜合執法機構共出動執法人員15433人次，檢查文旅經營單位14948家次，文旅市場總體平穩有序，未發生重大安全責任事故和重大網路負面輿情。