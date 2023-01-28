觀察者網28日報導，據「@燈塔專業版」27日消息，截至1月27日晚21時30分，2023年大陸春節檔（1月21日-1月27日）粗報票房67.34億（人民幣，下同），觀影總人次1.29億，總場次265.37萬。

大陸檔期票房前三影片分別為：《滿江紅》（25.96億）、《流浪地球2》（21.55億）、《熊出沒·伴我「熊芯」》（7.47億）。

《北京日報》報導，多部影片齊發力，今年春節檔電影市場再現火爆場面。根據燈塔專業版數據，截至1月27日19時，2023年春節檔總票房已突破66.7億元，成為影史春節檔票房第二位，僅次於2021年春節檔。其中，北京出品的影片《滿江紅》《流浪地球2》分別以25.9億元和21.6億元的累計票房位列檔期前兩名。中國電影評論學會會長饒曙光說，中國電影經過了近幾年的徘徊乃至下滑，將會以春節檔為新的出發點，繼續講述更精彩的中國故事。

66.7億元票房、1億觀影人次，從今年春節檔各地影院爆滿的人流量看，經過三年疫情，中國觀眾對電影的熱愛還在，並未遠離影院。

「從觀眾角度看，我身邊好多觀眾都說，他們今年看電影的心情和狀態跟往年春節不一樣。往年好像有一種看完這部電影、後面可能又不敢來影院的擔心，或者不知道什麼時候能再來影院看電影。今年大家好像都放鬆了，也不用特別擔心了。」首都電影院副總經理于超說，今年春節檔讓人看到了一種積極向好、加速向好的狀態。

IMAX等高規格影廳在春節檔不斷刷新票房紀錄，更能說明觀眾對優質內容、對觀影效果的追求在不斷提高。于超說，現在觀眾去看《流浪地球2》，會傾向優先挑選IMAX、CINITY、巨幕等高規格影廳，「他們知道像這種主打特效、奇觀的影片，必須在影院看才能有最好的視聽效果，這說明只要有好的內容，觀眾還是會回歸影院。」

更令人鼓舞的，是觀眾在放映前看到了多部新片的彈跳式廣告。春節檔結束後的「片荒」，最讓影院經理感到害怕，但截至目前，已經有多部不同類型題材的大陸國內外大片陸續定檔，將在年內與觀眾見面，這對於恢復市場信心、促進觀眾消費需求有極大積極作用，也是市場復甦的一個重要標誌。