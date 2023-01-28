春節期間嘉義市文化路周邊特色小吃店人潮滿滿。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

「嘉市潮選店 100＋Select」小冊精選百家特色店。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

租用Youbike騎遊嘉義市好悠遊。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

持用電子票證免費搭電動公車好遊嘉義市。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

春節期間嘉義市文化路夜市、檜意森活村、市立美術館、阿里山小火車車庫園區等景點都人潮滿滿，還有知名特色美食店家也大排長龍，市府表示，春節連假Youbike租借率成長20％，整個嘉義市鬧熱滾滾。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，今年春節假期長，天氣穩定晴朗，嘉義市觀光景點多元化，適合各年齡層，且景點間的距離近，特色店家也密集，讓遊客規畫2天1夜遊程剛剛好。

景點有展現林業鐵路文化的「嘉義製材所」、「車庫園區」及「檜意森活村」成為闔家出遊的首選；嘉義公園、史蹟資料館好閒逛；KANO園區的星光溜滑梯、滑草場是親子放電的好所在，Kano遊客中心有吃有喝以及伴手禮。

嘉義火車站周邊有嘉義文創園區、嘉義市立美術館、花磚博物館，也都是遊客打卡、拍網美照的熱點。

市府還特別推出「嘉市潮選店 100＋Select」小冊，羅列100家特色風格小店，美食、咖啡、甜點、伴手禮、選物、書店等一應俱全，用這小本「潮選店」指南，盡情體驗嘉義市好玩好吃好買。

市府表示，潮選店詳細資訊可至「嘉義市觀光旅遊網」專頁查詢，來嘉旅遊持用悠遊卡、一卡通等電子票證，可免費搭乘紅、黃，綠三線市區電動公車，暢遊市區各大景點，也可租用Youbike，前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元），非常便利好用。