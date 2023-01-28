南橫向陽山區今天清晨降冰霰，成了一片銀白世界。（民眾提供）

南橫向陽山區今天清晨降冰霰，成了一片銀白世界。（民眾提供）

南橫向陽山區今天清晨降冰霰，成了一片銀白世界。（民眾提供）

南橫向陽山區今天清晨降冰霰，成了一片銀白世界。（民眾提供）

寒流發威，台東南橫向陽山區今天清晨氣溫一度降至攝氏零下4°C，雖然沒有下雪，但是仍降下冰霰，時間持續1個小時，成了一片美麗的銀白世界，民眾上山意外撿到夢幻美景，直呼「賺到了」。

海拔2320公尺的向陽山區今天清晨降下冰霰，時間持續1小時，周邊部分地表、森林植被及向陽派出所成了一片銀白世界，從鹿野鄉走南橫公路回到西部上班的陳姓民眾，意外撿到北國般的美景白世界，特別將車子停在向陽遊樂區下方停車場休息，看到向陽派出所宛如童話世界中的「白雪小屋」。

台東林管處表示，無法確定是否降下冰霰，但周邊部分地表及森林植被上確有霧淞或結霜的現象，但伴隨著日出後氣溫回溫，植被或地表的霧淞或霜則在陽光照射下逐漸融化。

林管處指出，目前向陽山區氣溫仍低，體感溫度也不到5°C，提醒要上山的民眾行前請確認南橫公路沿途路況，山區濕度高、地面溼滑，行車亦請注意安全。另外，也請民眾備妥禦寒衣物，做好保暖、避免失溫。