大陸解封後，適逢春節長假，民眾攜家帶眷出遊，國旅市場大回溫，卻也傳出不少亂象。廣西一家餐廳被網友爆料，4人份的4道菜竟要價1500人民幣（約6700新台幣，下同），有坑殺觀光客嫌疑。事件爆發後引起大量關注，該餐廳已遭官方停業，限期改善。

爆料者表示，他們一行4人大年初三晚上經運將介紹，前往廣西某海產店用餐，點了店家推薦的油螺辣炒、龍頂清蒸、馬蹄、貴妃辣炒4樣菜，沒想到結帳時，價格竟高達台幣約6700元，當場傻眼。

一行人悻悻然把錢付了，返回民宿後和老闆談起這件事，懷疑自己遭坑騙，老闆也直言價格太誇張。事件被當事人曝光後，引起熱烈討論，多數網友認為餐廳就是在坑人，甚至有人分享類似經歷，也是經司機推薦前往該餐廳。

餐廳老闆出面喊冤，他強調，售價根據市價而定，春節期間本來就會有點高，「你要是到市場上了解行情再來比較，就知道利潤了」。不過事件鬧大，餐廳被官方勒令停業、罰款，要求限期改善。