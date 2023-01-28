2月4日立春，也是24節氣中第一個節氣，代表春天即將到來，命理師柯柏成在臉書上分享5項轉運法，包括躲春避厄運、存錢進帳戶、用聲音催貴人、擺放百合招貴人、放置風車催文昌等，尤其是今年犯太歲的生肖龍、雞、鼠要「躲春」，這一天不能有口舌之爭，必須要心平氣和過立春。

【立春5項轉運法】

1、躲春避厄運：

生肖龍、雞、鼠今年犯太歲，建議進行躲春，這是一種古代流傳下來的習俗，由於太歲在立春這一天正式交接，天地磁場甚為混亂，因此這一天不能有口舌之爭、必須要和和睦睦、心平氣和地迎接這一天。

2、 存錢進帳戶：

立春音同「利存」，可在這一天將168元、1680元或16800元，轉進自己常用的銀行帳戶，就可讓自己的財運、事業旺一整年。

3、用聲音催貴人：

在立春這天的上午10時42分21秒交節氣後至11點整，在住家的南方用手機或音響播放佛樂，如自家狀況允許，可站著或坐著誦經念佛效力最大，利用音波震動的原理催旺自己的貴人。

4、擺放百合招貴人：

在立春上午10時42分21秒交節氣後，用透明花瓶裝香水百合，花朵數要1、3、5朵，並擺放在家中的南方，一樣可以達到催事業貴人的效果，給家裡環境不允許放佛樂的朋友另外一種選擇。

5、放置風車催文昌：

在家中南方插上一支紙風車，大小顏色不拘，一直放到驚蟄（3月6日）就可以撤掉，這方法主要是幫助正在學習的學生可以遇到良師，或是推甄的考生能遇到賞識自己才華的老師。