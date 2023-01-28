美國田納西州5名非裔員警打死29歲非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）的事件引爆全美怒火，警方27日晚間公布監視器及警察隨身密錄器畫面，顯示尼科爾斯至少遭警察拳打腳踢3分鐘而沒有反抗，他最終癱軟倒地、奄奄一息，一直到20分鐘後才被送醫救治。

美國田納西州警方公布5名員警圍捕29歲非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）的隨身密錄器畫面。影片恐有不適畫面，請慎入。

田納西州29歲男子尼科爾斯7日晚間駕車返家時遭到警察攔下，曼菲斯警察局（Memphis Police Department）稱尼科爾斯當時涉及危險駕駛，5名員警在圍捕他的過程中導致尼科爾斯傷勢嚴重，送醫3天後死亡。

Five Memphis police officers were fired after the department found they used excessive force and failed to intervene or provide help during a traffic stop this month involving Tyre Nichols, a 29-year-old Black man who died in a hospital three days later. https://t.co/XEzb7Clyzr — The New York Times (@nytimes) January 21, 2023

曼菲斯警察局後續在內部調查中認定5名員警「違反過度使用武力」等警局政策，已將涉案的史密斯（Justin Smith）、比恩（Tadarrius Bean）、海利（Demetrius Haley）、馬丁（Emmitt Martin III）及米爾斯（Desmond Mills Jr）等5員警革職。

An lawyer for the family of Tyre Nichols, a Black man who died at a hospital three days after a confrontation with police during a traffic stop, said Monday that video of the encounter shows it was “violent” and “troublesome on every level.” https://t.co/1AVP0IWb3A — The Associated Press (@AP) January 23, 2023

據美聯社、《紐約時報》（New York Times）報導，曼菲斯警察局昨晚進一步公布警察當晚逮捕尼科爾斯的監視器及隨身密錄器畫面，畫面顯示幾台警車停在紅綠燈前、包圍尼科爾斯的轎車，員警上前用力將尼科爾斯拉出駕駛座，過程中可聽見尼科爾斯說「我什麼也沒做」，不過員警仍將他按倒在地。

美國29歲非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）被5名員警打到癱倒在地。（圖／美聯社）

一名員警喝斥「電他！電他！」，尼科爾斯平靜回應「OK，我在地上了」、「我只是要回家」。員警們仍合力按住他身體的不同部位，一名警察甚至威脅要「折斷」他的手，員警壓制過程中，尼科爾斯看似都沒有反抗。

2分鐘後，一名警察朝尼科爾斯臉上噴灑胡椒噴霧，尼科爾斯就在這時起身逃跑，另一名警察隨即用電擊槍電他。

美國田納西州警方公布5名員警毆打29歲非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）的監視器畫面。影片恐有不適畫面，請慎入。

員警追捕8分鐘後，在一處社區街角找到尼科爾斯，並且將他按倒在地，尼科爾斯痛得尖叫，不斷喊「媽媽」。此時警察的動作愈趨暴力，畫面顯示，2名員警按住他，第3名警察似乎用腳踹了他的頭，之後又踹了一次。後續第4名警察走過來，2名警察將尼科爾斯扶起，第4名警察拿起警棍連抽尼科爾斯的背部3次，另一名警察則一拳打在尼科爾斯的臉上，之後又連續揮拳4下。

The former MPD officers are seen brutally kicking and punching Tyre Nichols. pic.twitter.com/SgsImrLReK — Ben Crump (@AttorneyCrump) January 28, 2023

警察聯手毆打、猛踹尼科爾斯長達3分鐘，影片中不見尼科爾斯反擊，他只用手遮住臉，似乎想躲避員警的拳頭。當他被警察抓起來繼續打時，整個人搖搖晃晃，看似沒有力氣自行站立，在員警連續揮拳後，他整個人癱倒在地上。

The brutality of these Memphis cops toward #TyreNichols is inexcusable! We must reject this institutionalized police culture. We cannot tolerate this abuse! #CallOutTheCulture pic.twitter.com/FQb10Uf0Uq — Ben Crump (@AttorneyCrump) January 28, 2023

畫面顯示即便尼科爾斯已經癱倒在地、似乎失去意識，消防人員也在10分鐘內抵達，不過直到20分鐘後他才受到急救。

美國29歲非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）被5名員警打到癱倒在地。（圖／美聯社）

尼科爾斯在送醫3天後傷重身亡，身後留下1名4歲男童，他被警察施暴時，距離母親家僅100碼（約91公尺）。

涉案員警供稱，追捕過程中，尼科爾斯試圖搶奪警察的槍，不過影片中並沒有拍到相關畫面。

目前有關當局尚未公布尼科爾斯的屍檢報告，不過當局認為，員警攔查尼科爾斯似乎並不合理，5名員警也被控二級謀殺、重傷害、加重綁架、公務不當行為等罪名，根據田納西州規定，二級謀殺可被判15至60年有期徒刑。