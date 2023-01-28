力拼季後賽資格的勇士，28日在自家主場迎戰「楓葉軍」暴龍，前役遭到驅逐出場的柯瑞（Stephen Curry），本戰拿出強大得分效率，以21投13中攻下全場最高的35分，外加11助攻、7籃板，率領勇士以129比117擊退暴龍，拿下2連勝。

由於威金斯（Andrew Wiggins）持續缺陣，勇士總教練科爾（Steve Kerr）近期嘗試變陣，前戰的致勝英雄普爾（Jordan Poole）繼續先發，同時擺上柯瑞（Stephen Curry）、克雷湯普生（Klay Thompson）組成3後衛陣容。首節完全看2位明星後衛的表演，暴龍范維利特（Fred VanVleet）6投5中攻進14分，柯瑞也不惶多讓，單節拿下13分、3助攻及2抄截，暴龍以36比34的比數進入次節。

暴龍傳出不幸的消息，第二節剩下9分20秒時，交易流言纏身的阿奴諾比（O.G. Anunoby）切入禁區，遭到賈麥克格林（JaMychal Green）犯規擊倒在地，阿奴諾比落地時弄傷了左手臂，前往休息室治療後再也沒有回歸，根據暴龍記者Kayla Grey報導，阿奴諾比的左手腕有扭傷的情況，經由X光檢驗後結果呈現陰性，沒有任何結構性的損傷，但仍需進一步接受檢查。

OG Anunoby falls extremely hard on his left arm and shoulder pic.twitter.com/ZA4MaaQCeH — hoops bot (@hoops_bot) January 28, 2023

易籃後暴龍保持微幅領先，勇士在第3節尾聲掀起三分浪潮，庫明加（Jonathan Kuminga）連續投進4顆三分球，幫助勇士三節打完取得4分領先。末節勇士延續氣勢，將比數拉開到103比95領先，不願束手就擒的的暴龍一度追到僅剩2分差距，但兵強馬壯的勇士再度靠著4顆三分球拉開差距，澆熄暴龍反撲的氣焰，最終以129比117收下比賽勝利。