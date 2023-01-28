藍心湄客串《牛車來去》飾演送子觀音。（公視、禾豐製作提供）

李岳峰導演邀請藍心湄客串《牛車來去》飾演送子觀音。（公視、禾豐製作提供）

蕭景鴻劇中為即將出世的孩子親手做木雕。（藍心湄客串《牛車來去》飾演送子觀音。（公視、禾豐製作提供）

陳博正客串《牛車來去》。（公視、禾豐製作提供）

加賀美智久友情演出《牛車來去》。（公視、禾豐製作提供）

安心亞、蔡昌憲、楊烈、游安順、米可白、楊子儀主演的公視時代生活劇《牛車來去》，最新劇情正好來到過年時節，除了團圓圍爐，跟大家一起曬年夜飯之外，還呈獻傳統跳火囤、舞龍舞獅等喜氣習俗，不少觀眾表示，在連假期間全家大小能一起追劇，跟著應景的劇情過年相當開心。本週劇情將掀起新一波高潮，更有驚喜彩蛋不間斷。

上週六劇情最大驚喜莫過於藍心湄客串千佳（米可白飾）在夢中見到的「送子觀音」，身穿端莊典雅的白衣與頭冠，手捧著嬰兒亮相，許多觀眾第一眼都沒有發現是藍心湄，直呼「太驚喜了」、「怎麼有那麽美麗的送子觀音」。藍心湄過去曾客串李岳峰執導的《苦力》，這次對於導演的邀約，更是一口應允。她透露，拍攝前一天還特別齋戒、沒有喝酒，妝容也是自己打底上妝，到了現場化妝師再幫忙修眉毛，「非常開心得到觀眾的認同，是很特別的演出經驗。」

拍攝當天，藍心湄頂著近5公斤的假髮實心頭飾，站在高台上維持儀態拍攝了兩個多小時，相當敬業。李岳峰導演認為，藍心湄不管在臉型、長相、體態上都很像慈眉善目的觀音菩薩，便提出了邀約。對此，藍心湄笑稱：「導演敢邀請，我就敢演！」儘管只有短短10幾秒鐘的鏡頭，堪稱是本劇最佳「神還原」演技。製作人更在事後發現，拍攝日是農曆2月19日，正逢觀音佛辰，直呼太巧合。

今（28日）晚播出第5、6集，劇情將迎來第一波高潮，阿春（安心亞飾）即將臨盆，但日生（蕭景鴻飾）卻因為家中沒有牛耕作，長期人當牛拖積勞成疾，幸虧地主陳進丁（楊烈飾）一家正好為了躲避空襲疏開到鄉下蔡家，及時幫助了蔡家帶日生進城給西醫診療，兩家人也因為種種牽連與互助，產生了更深厚的情誼。劇中日生得知阿春懷孕後，開始挑木頭要親手刻一個陀螺給小孩，即使拖著病體，手也一刻不得閒，讓觀眾感動滿滿。實際上是3個孩子爸爸的蕭景鴻，也是完全將現實生活中愛孩子的心延續到了劇中，拍攝時自己一刀一刀地將陀螺雕刻完成。

《牛車來去》彩蛋驚喜不斷，金鐘、金馬雙料男配角陳博正（阿西）亦參與客串，打赤腳特別演出貧窮佃農阿喜伯，一幕牛被偷牛賊偷宰後，將借牛耕作的錢還給游安順，兩位金獎級老戲骨的對戲，令人動容。導演特別為本身有在修行的陳博正，親寫了一場在牛塚祭拜亡牛的戲，「阿喜伯誠懇感恩牛付出、祈求牛轉世好人家，由西哥來詮釋，格外感人。」

最新集數也將看到加賀美智久的友情演出，《華燈初上》人氣酒客中村先生搖身一變，成了肝病權威的乃木醫生。此外，劇中千惠（臧芮軒飾）與石原所長（伊吹飾）這對俊男美女組合，因為千惠的主動出擊，愛情逐漸開始萌芽；還有因為替空卿（何豪傑飾）作保惹禍上身的陳博文（楊子儀飾），即將上戰場卻膝下無子，焦急的父母竟然提出了驚天動地的要求。