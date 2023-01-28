在日本有「最噁諧星」之稱的田中卓志，近日在社群上宣布與圈外30多歲的女友結婚，原是一樁喜事，他卻突然自爆自己因為結婚，而將要賠上14億元日幣（約3.33億元新台幣）的違約金，引發網友熱議。

田中卓志所屬搞笑團體「Ungirls」，有著188公分高挑身材的他，由於髮量稀薄，加上過去只要在節目上一開口講話，就會引發女性觀眾嫌棄「好噁」，還因此創造出「噁心萌」的流行語，不過卻意外的「笑」果十足，使他時常出現在日本各大節目中，尤其是喜愛看的觀眾《全員逃走中》對他一定不陌生。

然而，田中卓志26日突然在節目上宣布結婚的好消息，他更透露，自己在今年元旦時已向女友成功求婚，22日就登記結婚了，據悉這位是田中卓志相隔了15年才再度交到的女朋友，知情人士表示，兩人是在約10年前的聚餐上認識，3年前去看舞台劇時意外重逢交換聯絡方式，直到2021年才開始交往。

不過，有趣的是田中卓志與諧星劍道小林曾在一場活動上立了「地獄合約」，若田中卓志比劍道小林更早結婚，將要支付14億元日幣（約3.33億元新台幣）的「違約金」，沒想到他卻「打破承諾」先結婚，讓身為新郎官的他在IG上開玩笑表示，因為違約要賠錢給劍道小林，所以之後將會更努力工作。