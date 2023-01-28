寒流持續發威，全台急凍成凍番薯，彰化短短24小時內就有55人因急性心肌梗塞或其他不適送醫，其中4人到院前無呼吸心跳，相較昨天暴增1倍，消防局提醒，有慢性病、高血壓及三高族群民眾特別要注意保暖，可以戴上帽子、圍巾等衣物，避免冷風直接強灌頭頸。

根據彰化縣消防局統計，從27日早上8點到28日早上8點，24小時內有55件因急性心肌梗塞等身體不適送醫急救，其中有4名患者到院前就已經OHCA，最年輕的來自溪湖55歲的男子，另外竹塘、福興、員林分別是84歲、84歲及86歲的長輩。

消防局表示，雖然無法確定是否與天氣有關，但提醒民眾注意保暖，特別是年邁長輩，應注意頭頸部保暖，避免冷風直接強灌頭頸，以免發生心血管疾病。市面上有機能型衣物，像是發熱衣、羽絨等都可以搭配多層次穿搭，都增加保暖效果。

而醫師也提醒，最近天氣型態日夜溫差大，特別是深夜越晚越冷，只要有身體不適就應該盡速就醫，建議床邊可以多備衣物，只要起身離開床上，就可即時增添，另外也能放置溫水，起身先喝下肚暖身。

醫生強調，只要有胸悶、胸痛、冒冷汗等，就可能是心肌梗塞的前兆，另外肢體麻痺、意識模糊、步伐不穩等，也可能是急性腦中風，只要發現類似症狀，就應盡速就醫。避免錯過黃金治療機會。