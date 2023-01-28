宜蘭縣「思源埡口」位於台7甲線，受寒流來襲，昨夜悄悄下雪2個小時，附近變成一片銀白世界。（武陵農場提供）

宜蘭縣「思源埡口」位於台7甲線，受寒流來襲，昨夜悄悄下雪2個小時，變成一片銀白世界。（武陵農場提供）

宜蘭縣「思源埡口」位於台7甲線，受寒流來襲，昨夜悄悄下雪2個小時，變成一片銀白世界。（武陵農場提供）

武陵農場團隊利用空拍機捕捉和平山區景致，滿山的白雪與霧淞交織成一幅幅的夢幻景致。（武陵農場提供）

武陵農場團隊利用空拍機捕捉和平山區景致，滿山的白雪與霧淞交織成一幅幅的夢幻景致。（武陵農場提供）

宜蘭縣「思源埡口」位於台7甲線，受寒流來襲，昨夜悄悄下雪2個小時，附近變成一片銀白世界，由於台7甲線是北部遊客通往台中武陵農場的要道，和平警分局28日早上前往交界處進行交管，武陵農場團隊也頂著刺骨寒風赴埡口實地取景近3個小時，返程利用空拍機捕捉和平山區景致，滿山的白雪與霧淞交織成一幅幅的夢幻景致，山林間的浪漫與壯觀盡收眼底。

台7甲線「思源埡口」昨夜飄雪，放眼望去一片霧茫茫，由於鄰近與台中交界處，和平警分局勝光派出所與環山派出所員警28日一早巡視轄區道路狀況，並在與宜蘭交界處進行交管，所幸沿途路況良好。

台中武陵農場正值梅花盛開，春節吸引大批民眾造訪，由於台7甲線是北部遊客通往武陵農場的要道，農場副場長胡發韜一早特地率團隊共5人赴「思源埡口」取景，長達近3個小時的實地拍攝，許多夢幻景致也紛紛曝光，令人宛如置身白雪皚皚其境，直呼大飽眼福。

副場長胡發韜指出，「思源埡口」昨夜下雪近2個小時，他與團隊早上近8點驅車前往7公里外的現場拍攝，體感溫度約負2度，甚至更低，真的很冷，拍到後來，他的手機冷到不聽使喚當機了，許多遊客也紛紛喊說相機按不了，大家都凍僵了，就是要捕捉難得一見的雪景。

胡發韜說，台7甲線雙向均有許多車輛，有不少都是往武陵農場方向的，他也呼籲遊客要小心駕駛。

和平警分局也提醒民眾，上山前請先蒐集相關管制措施及路況資訊，進入山區前應檢查車況、加滿油，行駛台7甲線思源埡口附近至武陵農場路段，由於冬季東北季風帶來低氣溫由埡口進入，可能造成路面結冰現象，如有下雪請加掛雪鏈行駛，務必減速慢行以免打滑。