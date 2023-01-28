「衣起玩艋舺」特展中志工老師指導小朋友認識撚線。（北市鄉土教育中心提供／張芷瑜台北傳真）

一件衣服從布料取得到製作完成，需經過哪些製作流程？為讓大小朋友對萬華在地文化以及服飾產業有更深入了解，老松國小與台北市鄉土教育中心即日起至3月5日止，舉辦「衣起玩艋舺」特展，鄉土教育中心主任張欽鵬表示，現場設計多種互動性展品，包含紙娃娃、工作服展示等，邀大家成為衣服知識小達人。

本次展出從衣服的不同面向切入，分別介紹「布料的誕生與種類」、「衣服的製程」、「衣服常用的色彩認識」等6個主題，現場還設置動手穿搭體驗試衣間，可讓小朋友觸摸常見的衣服原料，認識衣服相關冷知識，也讓民眾進一步了解萬華在地服飾產業發展。

張欽鵬表示，衣服製造過程蘊含許多專業技術，為鼓勵大小朋友都能認識一件衣服的來之不易，「衣起玩艋舺」特展從衣服的製作誕生開始，設計多種互動性展品，包括6、7年級生經典回憶「紙娃娃」玩偶，也展示軍人、警察以及消防員的「工作服」，讓學童認識服裝的職業別與功能性，進而尊重各行各業。

張欽鵬指出，萬華地區與衣服的關係也密不可分，因為交通便捷，從四面八方匯集在萬華落地生根的人群，展現各行各業百花齊放的榮景，且隨著民國50年代政府開始扶植紡織產業，使萬華一度成為全台服飾批發大本營，從產業聚落發展而成的艋舺服飾商圈，至今仍位於大理街一帶發光發熱。

此外，展覽還精心設計了打卡景點，搭配親子工作坊與導覽等一系列的周邊活動，邀請親子一起同樂， 「衣起玩艋舺」自即日起展出至3月5日止，每周二至周日上午9時至下午5時，免費開放參觀，國定假日休館，帶領大家走入萬華，「衣」起翻玩艋舺。