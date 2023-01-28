蔡英文總統昨宣布前副總統陳建仁接棒行政院長蘇貞昌籌組「溫柔堅韌」內閣，副手將由前桃園市長鄭文燦出任。民眾黨立法院黨團聲明直言「走了傲慢，來了護航，民進黨沒人了嗎？」而雙方均有抄襲爭議和瞎挺事蹟，恐難符合社會期待，「人民期待內閣改組能帶來新氣象，然而繼位者卻又這麽不堪檢驗、劣跡斑斑，令人失望。」

民眾黨團指出，行政院長極可能是蘇貞昌從政生涯的最後一哩。在蘇任內，防疫的確有功，但在高喊「有政府，會做事」的口號下，行事作風卻極度傲慢，無論是網軍風暴，或是高端爭議等，不但不認錯，甚至還護航到底。在野黨依職權索資監督，各部會往往推拖拉，資訊不對等。如今下台，也不忘貼文大內宣，卻不面對自己的蠻橫。

民眾黨團批評，即將上任正副閣揆的陳建仁和鄭文燦，目前看來，恐怕難以符合社會大眾的期待。2007年陳建仁擔任國科會主委時，共同掛名的論文疑似抄襲，為此請辭；在高端之亂時，儘管打到安慰劑卻還是盲目幫高端疫苗背書，被外界譏為「高端聖騎士」；更為了勝選，假借天主之名，行助選之實，引發社會譁然。

民眾黨團直言，鄭文燦雖享有「五星級市長」美名，實際上卻是只顧形式不問品質的「剪綵王」，桃園八德運動中心羽球場整修完工一天，天花板隨即塌落就是最好的證明。鄭文燦還曾瞎挺林智堅論文，沒想到自己也是「抄襲同路人」被撤銷學位，誠信二字早已蕩然無存。

民眾黨團強調，民眾在乎的是「解決問題」，如《平均地權條例》轉彎、查辦高端、農產行銷、低薪高物價等問題，都有賴新內閣儘速解決。人民已花近4年忍受蘇院長的傲慢與不適格，沒有時間能浪費，請蔡政府真正以民為先，誠信立國，別讓抄襲與傲慢成為國家的門面。