美國針對大陸先進晶片設下嚴格出口管制措施，如今傳出荷蘭、日本也同意加入制裁行列，讓大陸晶片業再受到嚴重打擊，沒想到就在美日荷達成協議的數小時後，歐盟也表態支持美國不讓大陸取得先進晶片技術的行動。
Tech Times報導，歐盟內部市場執行委員Thierry Breton公開表示，歐盟得到美國的全力支持來限制大陸半導體產業發展，「我們完全同意剝奪大陸拿到最先進晶片的目標，在確保共同的技術安全方面，會發現歐洲始終在你的身邊。」
南華早報則披露，美國在此事上獲得歐盟「全部」的承諾，換言之，歐盟可能即將加入制裁行列。此外，Thierry Breton也敦促歐洲企業應該要團結起來減少對亞洲的依賴，包括5G及半導體產業。
目前日本與荷蘭並未宣布詳細的制裁細節，但先前外媒曾爆料，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）的深紫外光微影（DUV）設備也會被禁止銷陸，這代表不僅先進製程的發展受到衝擊，就連自行生產成熟製程晶片的能力也會受到影響。
艾司摩爾執行長Peter Wennink則認為，由美國主導，針對大陸的出口管制措施，可能促使北京成功開發出本土的先進晶片製造技術，「無法買到這些機台，他們將選擇自行開發，儘管需要時間，但他們最終會達到目標。」
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