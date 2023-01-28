台北捷運公司網路客服信箱，27、28日連續接獲疑似同一人從境外IP寄出的恐嚇信，內容揚言要在車站內「放炸彈」及「隨機殺人」，北捷表示，今年1月以來，類似恐嚇信件已寄發6次之多，現已加派警力，結合各站保全與站務人員進行地毯式安全檢查，針對站體月台、車廂、廁所、消防設施等安全死角加強巡檢警戒，同時加強各站巡邏密度，通知沿線轄管分局強化各站出口處巡檢及攔查。

此外，刑事警察大隊特勤中隊（SWAT），已進駐數個重點車站加強巡守；另外，接獲疑似爆裂物通報，有具體情資或可疑跡象，立即通報刑事局偵五大隊，申請防爆小組、偵爆犬到場巡檢，依防爆程序處理。

捷運警察隊指出，此兩案犯案手法均係於北捷公司網站客服信箱撰寫恐嚇信件，警方調查IP後，發現所使用之IP係屬境外VPN跳板，目前已報請檢察官指揮，與刑事警察大隊科偵隊、刑事警察局共同偵辦。

捷運警察隊表示，此類透過網路言論恐嚇手法，不排除係惡作劇意圖造成捷運乘客恐慌，捷警隊接獲此類恐嚇危安事件，無論真偽均會嚴肅以待。

捷運警察隊也呼籲，刑法第151條規定，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，可處2年以下有期徒刑；隨意轉發散播是類訊息，亦可能觸犯社會秩序維護法第63條規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，民眾切勿以身觸法。