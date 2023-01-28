總統蔡英文已宣布行政院長由前副總統陳建仁出任，蔡並對陳內閣提出四大期許，外界認為這將是蔡政府接下來的施政方向。中研院院士、台大醫學院教授陳培哲認為，在民主時代，政治人物最重要的責任是為人民服務，並非達成總統的任務，但很明顯地，陳建仁任閣揆的權力根源來自總統，不在老百姓身上，「沒有什麼可以拒絕的」。

蔡英文對陳建仁提出的四大期許包含：「階段性盤整防疫措施」、「社會體系總檢討」、「持續提升國家基礎建設」以及「持續推動六大核心關鍵產業」，外界普遍認為，未來的陳內閣將是「蘇規陳隨」，了無新意，甚至將持續「蔡陳體制」，將毫無改革、創新的可能。

除了政治評論對陳內閣的評論、觀感普遍不佳，對於陳建仁沒有放棄高薪的中研院特聘研究員一職，而以「借調」的方式出任行政院長，社會上更有著諸多質疑。

對此，陳培哲表示，中研院隸屬總統府，從當中「挑出來的行政院長」，他既然是蔡英文麾下的人，在職務上當然要聽總統的話，「沒有什麼可以拒絕的」，社會公論也當然是可以評論他的。

不過，陳培哲認為，陳建仁有個最主要的問題，即蔡英文已公開交付四大任務，但陳建仁必須了解，人民的任務是什麼，因為在民主時代，政治人物最重要的責任是要為人民服務，並不是達成總統的任務。

陳培哲提到，陳建仁就任的行政院長職務，「不是民選的，不了解老百姓的，表示他的權力根源在總統，不在人民，與民選首長是不同的。」