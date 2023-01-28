樂天桃猿去年全年度戰績第一，但在「台灣大賽」卻遭中信兄弟橫掃，挑戰總冠軍功虧一簣，今年喊出「Ready#全猿準備」，領隊浦韋青勉勵所有人，職業球員的天職就是永遠要把自己準備好，「唯有準備好自己才能面對成功或失敗。」

桃猿去年開季勢如破竹，上半季打出37勝1和22敗的成績封王，下半季則拿到第2名，以全年第一之姿挺進總冠軍戰，但最後爭冠一哩路失利，系列賽連吞4場敗仗。

副董事長川田喜則提到，今年是桃猿非常重要的一年，也是勝負的一年，去年有拿出好成績，但之中也有遺憾的地方，他期許球員，一軍主力要繼續站穩，二軍球員也要想辦法往上爬，「希望大家能在棒球路上繼續努力，拿下最終目標。」

總教練曾豪駒致詞時說：「爭取第1是職棒球隊、球員的目標也是天職，去年我們在全年勝率有很好的成績，後來在總冠軍失利但也得到很好的經驗，讓我們知道不足之處，身為球員唯有把基本的做好，練習時給自己不舒適才能從容應對挑戰。」他也向球員喊話，要把去年未完成的拼圖完成，奪冠、站上頒獎典禮領獎。

今年桃猿教練團有不小的變動，前日職樂天金鷲真喜志康永來台執教，盼強化內野守備、跑壘等各項，另外也從富邦悍將網羅鄭兆行、蔡明晉、鍾承祐，另外新球季隊長由「小胖」林泓育擔任。

去年擔任客座二軍教練、今年接掌桃猿二軍兵符的陳瑞振，雖然笑說自己「憨慢講話」，但他也用一句話與全隊共勉，「去年我們是全年度第一，代表是有實力的球隊，但在總冠軍的部分差一步，也代表我們沒有做到很完美，古久保（健二）教練說魔鬼藏在細節裡，去年就是差一些細節，所以我希望大家在球場上計較一點，每件事都要很計較。」