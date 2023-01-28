清華大學運動科學系開設的「綠色運動觀光」課程，期望集合學生的創意為過往號稱新竹8景之一的青草湖賦予更豐富的生命力。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學運動科學系開設的「綠色運動觀光」課程，期望集合學生的創意為過往號稱新竹8景之一的青草湖賦予更豐富的生命力。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學運動科學系開設的「綠色運動觀光」課程日前辦理成果發表會，主題是以「SUP立式划槳」為主軸的青草湖微旅行，授課的運動科學系教授黃煜，期望集合學生的創意為過往號稱新竹8景之一的青草湖賦予更豐富的生命力。

黃煜指出，環境永續可說是全球共識，如何在打造青草湖成為水域運動景點之外，如何能夠保有青草湖的自然生態也是永續發展的關鍵之一，因此，這次特別邀請具有生態旅遊背景的教授倪進誠參與授課。

他說，這個團隊在去年上半年就已經在青草湖水域推廣中心盤點青草湖的價值並提出「水域遊憩」、「陸域休閒」、「自然生態」及「人文歷史」等4大面項。

課程初期盤點全台適合SUP運動的水域，發現青草湖的SUP有3大特色，第1是「近」。許多SUP水域都必須在海邊或是山區湖泊河川，而青草湖距離市區只有數里之遙，因此，體驗SUP非常方便。

其2是「靜」，青草湖水域平穩，使得SUP的體驗更容易上手。最後則是「靚」，許多網紅及網美常利用SUP體驗留下倩影，經過景觀整治後青草湖環境已煥然一新，能夠在青草湖划著SUP立式划槳就是時尚的象徵。

再來是青草湖不論是水域或陸域，它都適合4種不同年齡層的遊客，黃煜將青草湖與周邊景緻歸納為4大類型，包括國中小學童的「童夢仙境」、情侶拍擋的「情定青草湖」、成人同儕的「SUP鐵人爭霸」以及樂齡銀髮的「青草湖時光機」。

倪進誠同時指出，此次規畫的微旅行就是以青草湖的水域運動為主軸，搭配其自然生態與人文歷史元素提出4套行程，這些行程其實都有所鎖定不同的族群，如童夢仙境是屬於國中小的校外教學，天鵝船或SUP可讓情侶在寧靜的湖水上享受兩人時光，SUP鐵人的運動風是針對青壯族群規畫，特別是針對公司行號組織；另外，時光機的遊程則比較適合銀髮族重溫兒時記憶之用。

黃煜則也補充，經過一整年的探索之後，清大師生不僅挖出不為人知的歷史故事，也勾勒出以青草湖為主的微旅行概念，他也舉市府近年持續推出的小塹有約微旅行為例，包括強調人文歷史的舊城區、生態為主的香山溼地以及海洋漁業文化的南寮港區等，從青草湖的自然生態、人文歷史及運動元素都有其獨特風味，期望這些規畫可以作為市府未來推動小塹有約的亮點之一。