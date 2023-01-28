台北捷運昨日收到恐嚇信件，有不明人士揚言要放置炸裂物，北捷隨即報警處理，不料今日再有人寄信威脅要「連續殺人」，引發恐慌，台北市長蔣萬安28日下午表示，目前掌握嫌犯身份、作案手法，「我要嚴厲譴責這樣的惡意行為，也已經請警方以及捷運警察隊加強巡邏及查察。」

蔣萬安表示，目前市府皆完整掌握相關案件發展，請民眾不用太過驚慌，北市府未來若有獲得相關情資，維安有需要升級的話，也會請轄區分局來加強捷運全線的巡邏。