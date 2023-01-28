航警局保安大隊一隊小隊長遭檢舉屢次在執勤時帶槍睡覺，航警局表示已展開調查並將該員調至其他單位。（檢舉民眾提供）

民眾向媒體爆料指出，航警局保安大隊一隊小隊長屢次在執勤時帶槍睡覺，航警局表示已展開調查並將該員調至其他單位。

航警局表示，經初步調查檢舉者提供的是去年10月間換季前的畫面，在第一時間也將該員調離服務單位並進行後續調查。航警局強調，該員行為已影響警察形象，將會以「不護短、不庇」的原則處置。

此外，航警局將持續清查相關監錄畫面及資料，視調查結果依規定懲處，並要求同仁持續加強落實勤務紀律，以維機場安全與秩序。