關西鎮的草莓為新竹縣最大產區，面積約15公頃，產季約在每年12月到隔年4月。每逢農曆年均是草莓盛產季節，但今年受到葉枯病、炭疽病以及氣候所影響，平均產量減少3成，讓農友叫苦連天，有農友甚至農曆年間乾脆閉園不開放，產量減少連帶拉高今年零售價格。關西鎮農會指出，年前已邀請農改長專家實地勘查研議解方，希望早日替農友解決問題。

關西鎮118縣道兩旁草莓農場高達25家，以種植桃園4號、香水、蘋果等品種為主，每年產季約在12月中旬到隔年4月。不過今年產量受到葉枯病、炭疽病影響，導致結果率不理想，再加上栽種期冷熱溫差過大，花期之間接不上，種種原因讓農曆年期間草莓產量減少約3成。

農友張盛能表示，同樣受到病蟲害與氣候影響，自家產量減半，客人也採不到。張盛能解釋，最適宜生長草莓的溫度範圍在15到25度之間，太冷導致授粉不良、結果慢，太熱容易死亡，加上立春開始即有一波春雨，恐導致脆弱的草莓發爛，讓他相當無奈，「靠天吃飯也沒辦法。 」

草莓產量減少連帶拉抬零售價，關西鎮農會推廣股指出，今年因為草莓稀少，加上成本物料也上漲，零售價格上調到每台斤400至500元，比往年貴了3成，「漲價不得已，實在是沒草莓可採。」關西鎮農會指出，農曆年假許多草莓農戶可能營業只有3小時到半天，產量少到瞬間採光，預計下一波成熟期將要到2月中旬。

為解決葉枯病、炭疽病等問題，關西鎮農會在年前邀請農改場病蟲害專家前來，了解關西鎮草莓農戶受損狀況，並針對存活率不高積極想對策、做好病蟲害防治。關西鎮農會強調，農民真的很用心，但從農很大程度只能聽天由命。