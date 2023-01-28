警政署長黃明昭春節連假期間慰勉台中市警四分局員警執勤的辛勞。(警方提供)

趁著新春期間，警政署長黃明昭28日到台中市警四分局，關懷18年前汐止殺警案的倖存員警張大皞，當時擔任台北縣刑警大隊長的黃明昭回憶過去，情緒仍激動，他特別提醒員警要注意執勤時的安全，同時也感謝第一線員警在春節連假仍堅守崗位的辛勞。

汐止殺警案發生於2005年4月，當時王姓兄弟檔因失業、積欠房貸，計畫殺警奪槍、搶銀行，也使得時任台北縣警局汐止分局的警員洪重男遭鐵鍬刺中胸口而殉職，另張大皞被西瓜刀砍中頸部，經搶救後撿回一命，目前在台中市警局第四分局交通組擔任內勤職務。

黃明昭看到張大皞仍兢兢業業的堅守工作崗位，有感而發說「感謝您的堅持與盡職」。緊接著，黃明昭在警四分局長李建興陪同下慰勉值勤員警，李建興強調，警察就像個大家庭，大家雖來自四面八方，但都有顆服務的心，在春節連假期間更扛起維護治安及交通的重任。

警四分局指出，民眾在春節期間最在意的就是返鄉出遊交通順行，四分局加派警力及義交在國道一號南屯交流道、台74線中彰快速道路五權西路、永春路匝道周邊疏導交通，也針對萬和宮、文心森林公園等景點加強執勤，是社會安定的最大力量。