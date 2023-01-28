警方聯繫拖吊車業者前來救援。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市一名年約40歲的李姓男子，昨與友人開車到竹圍漁港豬鼻子沙灘遊玩，晚間返程時，因誤信導航不慎將車開到沙灘上，導致車輪陷在沙中動彈不得，警方獲報後到場協助並聯繫拖吊業者，順利將受困車輛拖離沙灘，化解這場危機。

警方表示，竹圍派出所昨晚6時許接獲李男報案，稱其車輛受困在豬鼻子沙灘上無法動彈，他雖有嘗試踩油門脫困，但車輪在鬆軟的沙地上卻是不斷挖坑、愈陷愈深，李男無計可施之下，只好向警方求助。

警方獲報到場後，先試著以人力幫忙推車，但車輛仍卡在原地動彈不得，員警隨即通知拖吊業者前來協助，經過一番努力後，總算將車輛慢慢拖出沙灘，完成這場救援任務。

李男看見愛車脫困後鬆了一口氣，並表示他與友人到竹圍漁港遊玩，返程時因導航故障報錯路，加上天色昏暗看不清路況，才將車開進沙灘因此受困，由於當時天氣寒冷又有強勁海風吹襲，讓他們冷到不停發抖，所幸員警迅速趕來救援，幫助他們順利脫困。