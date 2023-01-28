職棒中信兄弟啦啦隊女神短今（胡馨儀），最近把握春節最後假期到陽明山上賞櫻，在她社群分享的照片中可見，身穿百褶短裙的她露出修長美腿，讓多粉絲忍不住大讚：「別人賞櫻我賞『今』」。

短今26日在IG發文寫下：「姊姊說櫻花是季節限定，必須要趁花季瘋狂拍一波！剛好遇到久違的陽光，Im lucky girl！」文末則Hashtag「櫻花」、「大埔農場」和「賞花賞月賞秋香」，照片中她身穿淺杏色高領上衣，外搭鵝黃色羽絨外套，下身搭配奶茶色百褶短裙與過膝白長襪，露出「絕對領域」，更曬出男友視角，歪頭露出甜美的笑容，讓大批粉絲暴動。

照片一出，粉絲紛紛留言稱讚：「別人賞櫻。我賞『今』」、「好男友視角，意圖使人愛上」、「第一張真的太美了」、「好認真走春」、「超漂亮櫻花跟漂亮短今」、「冬天曬到太陽真的是很幸福的事，IG看到美美的短今，也是很幸福的事」、「好漂亮氣質女神美腿好白加馬靴好看」、「完了又美一波了」。

事實上，目前所屬中信啦啦隊「Passion Sisters」的短今，與樂天啦啦隊女神林襄一同被選為第5屆世界棒球經典賽啦啦隊員之一，不久前才因所屬球隊球員德保拉喜歡林襄，在應援影片上翻白眼向德保拉喊話：「不要一直看林襄」笑翻網友，如今兩人即將同台，讓粉絲非常期待。