針對前新竹市長林智堅抄襲案，被外界視為親綠、筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮最新貼文認為，台大調查不該公開影響選舉、不該大張旗鼓開記者會說明。對此，國民黨立委王鴻薇痛斥陳時奮「完全沒有要檢討的意思」，並認為民進黨若繼續全黨戰台大，無疑是與台灣社會對立，「民進黨是真的還沒醒，到現在還有這種言論，也可能永遠不會醒了」。

筆名翁達瑞的陳時奮今(28)日在臉書指出，台大在選前公布林智堅抄襲案的調查結果，目的就是為了影響選舉結果。此外，他認為台大利用學倫調查介入政爭，漠視有利當事人的關鍵證據，羅織林智堅論文抄襲的罪名。他更痛批台大匆促完成調查，私吞關鍵證據，更大張旗鼓召開記者會，由校長管中閔帶領三位高層主管公審林智堅。

對此，王鴻薇也在臉書表示，這次選舉，陳時奮最先攻擊柯志恩抄襲，爾後攻擊高虹安，「但是自詡為學者的他，卻在沒有足夠證據情況下，兩案最終都石沉大海」。王鴻薇認為，若像陳時奮說的學術醜聞不該影響選舉，但他卻急著選前揭發，不是打自己臉了嗎？「這樣的發言，完全不尊重大學自治，這就是民進黨的水準？周玉蔻都說自己要改邪歸正了，看起來陳時奮完全沒有要檢討的意思」。

王鴻薇認為，民進黨輸不起就怪學校，台大學倫會的判定相信社會已有共識，還在喊林智堅沒有抄襲的，可能只剩蔡英文，連喊著冤案的陳明通也下台了，民進黨如果還執迷不悟，還要繼續全黨戰台大，繼續踐踏學術尊嚴，無疑是與台灣社會對立，「民進黨是真的還沒醒，到現在還有這種言論，也可能永遠不會醒了」。