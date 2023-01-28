號稱「輔大陳若儀」的女網友Kelly不滿婚宴夫家要辦流水席，引發姑嫂大戰，雙方在網路上連番筆戰，最後鬧到婚也結不成。而這場流水席之亂延燒快1個月還沒完，女主角先在初四（25日）發文喊復合，隔天無緣小姑就打臉嗆說「Kelly只出50萬就想拿6000萬房子！」今天Kelly再度po文嗆，毒姑誇大事實，那棟房子明明才5830萬，讓不少網友看不下去直呼太扯。

流水席之亂的女主角Kelly今在臉書社團《匿名2公社》po文，稱當初她跟未婚夫去看的那棟房子總價才5830萬，可毒姑卻誇大說是6000萬，明顯就是要抹黑她的不實言論，希望大家可以幫忙討公道，不要再被惡毒的小姑亂帶風向了。

貼文曝光不到1小時，就吸引千人狂讚，不少網友留言，「既然只是而已，妳自己出錢買不就好了」、「夭壽！原來是6000萬的房子，50萬拚6000萬還真敢」、「上一篇說近6000萬，本來就是5000多萬，所以沒問題，還有妳前男友都說好聚好散了，妳才改口老公不是很怪嗎？醒醒吧，妳沒有老公」、「5830跟6000差多少？妳用50萬想搏6000萬？大家才要笑死」、「不要再說『我老公』，你們倆根本沒有法定關係」。

流水席之亂延燒許久，女主角Kelly和毒姑的戰爭還沒有停止，兩人持續透過網路平台隔空互嗆，讓不少網友看了很疲乏，「太拖戲了吧，怎麼還沒完啊」、「編劇要編多久」、「不要再編了，從好聚好散那邊就該全劇終。」