苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂周邊櫻花陸續綻放。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂周邊櫻花陸續綻放。（謝明俊攝）

通往苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂的獅山道沿線櫻花陸續綻放。（謝明俊攝）

三灣鄉北埔村的櫻木花之道是另一個賞櫻祕境。（謝明俊攝）

新春來臨，苗栗縣境內各地祕境櫻花陸續綻放，中港溪地區的南庄鄉獅頭山、三灣鄉的櫻木花之道、苗124乙線道及向天湖聯絡道都栽植了許多櫻花，不同於公館鄉協雲宮的櫻花群放絢爛無比的場景，獅山的櫻花多屬山櫻，目前仍是局部盛開，搭配獅山勸化堂等廟宇寧靜幽閑的環境，民眾可以一面信步漫遊在山道觀宇之間，一面欣賞優雅的山櫻化，來此賞花更有另一份美感。

苗栗縣境內許多觀光景點都有種植櫻花，因此，在新春時期賞櫻也成為吸引遊客前來苗栗一遊的重要因素，由於今年氣候因素影響，縣內各地櫻花都普遍提早開放，其中，知名的公館鄉協雲宮數百株的櫻花齊聚怒放，從高處往下方停車場望去，一片粉紅花海，煞是壯觀。

苗栗縣中港溪流域也有多處的櫻花祕境，不同於協雲宮的人車雜沓，這裡的櫻花祕境比較不會出現車流壅塞的窘境，可以讓遊客更能盡興賞花，不會因塞車而敗壞賞花的心情。

其中櫻花群最多的就屬獅頭山勸化堂停車場周邊，以及登山步道沿線，種植的櫻花以山櫻為主，從山下往獅頭山的獅山道沿線也有部分櫻花開放，獅山櫻花目前才開始開花，未來2周將是盛開期，據稱，勸化堂等山道櫻花全面盛開時，由山下停車場往勸化堂方向望去，只見山上眾多廟觀宛如藏身在一個粉紅煙蘊的壁畫裡，意境非常優美，加上勸化堂等觀宇的環境非常清幽，遊客漫步在山道上信步賞花，格外有不同的樂趣。

緊鄰著獅頭山的三灣鄉北埔村，也有一個櫻木花之道，遊客由苗124線三灣往南庄獅頭山中途，可見到鄉公所所立的指示牌，不過櫻木花之道是屬農路，道路比較狹小，遊客邊開車邊賞花時，須注意駕駛安全。