前副總統陳建仁接任行政院長，其中農委會主委陳吉仲、衛福部長薛瑞元傳出繼續擔任原職，引發爭議，而台北市長蔣萬安28日受訪被問及此事，並未明顯反彈，僅表示，新內閣是否符合人民期待，還是留給人民打分數。

蔣萬安今下午前往台北靈安社2023新春團拜前，於台北市政府接受訪問，談到新內閣蔣萬安回答保守，至於談到北市人口數有望回歸250萬人，將會再增設一位副市長，是否已經有屬意人選，蔣萬安表示，現在最重要的是推動市政，盡速完成相關重大建設。

蔣表示，期待將來台北市人口可以達到250萬人，最重要是提升城市競爭力，創造人口紅利，以及更多人才留在台北市，這才是提高人口數最重要目的。

至於立委林奕華何時到任副市長，蔣萬安三緘其口，僅表示，人事部分一旦確定都會跟大家報告。

另根據台灣民意基金會27日在臉書上公布的民調指出，從台灣人的政黨支持傾向，有26.1％的民眾支持民主進步黨，有21.5％民眾則支持中國國民黨，有20.3％民眾支持台灣民眾黨，另有8％民眾支持其他政黨。蔣萬安被問及此事表示，民調都是參考，對於各政黨的支持度都會起起伏伏，他身為台北市長一定會以台北市民福祉為最高考量，全力拚市政，讓市民有感。