台灣新年舞龍舞獅傳統文化，隨著科技時代興起逐漸沒落，創隊近15年的梓官國小鼓武術隊，今天首度走入社區舞獅除煞祈福，深受居民歡迎，家家戶戶守在門口等舞獅，不僅爭相拍照，更邀請舞獅入店內祝福，討個喜氣好過年。(高雄市教育局提供／林雅惠傳真)

台灣新年舞龍舞獅傳統文化，隨著科技時代興起逐漸沒落，創隊近15年的梓官國小鼓武術隊，今天首度走入社區舞獅除煞祈福，深受居民歡迎，家家戶戶守在門口等舞獅，不僅爭相拍照，更邀請舞獅入店內祝福，討個喜氣好過年。

梓官國小鼓武術獅隊今天上午在校長林嘉文與家長會長楊坤能帶領下敲鑼打鼓，並有202班與406班學童提彩球跟隨在後，學生們走進社區裡踩街，向社區長輩祝福新春吉祥，途經城隍廟、戶政事務所、區公所、郵局、農會等，沿途受到長輩的樂情款待與關懷，店家主動邀請舞獅進店祝福，沿路民眾爭相拍照，一路熱鬧非凡。

隊長六年級女生盧苡辰說，舞獅表演的過程，每到一個地點都要奮力的舞弄獅頭跳動踩步伐，雖然有點累，但可以讓長輩們開心的迎新年，自己也因為踩街活動更了解過年習俗，覺得很有意義。

副隊長五年級男生盧偉瑞表示，他有時必須和隊長替換舞獅頭，但一點都不覺得累，反而覺得新鮮好玩，希望明年還能到社區舞獅開心過年。

百年老校梓官國小聘請在地甲鈞武館館長吳程遠教授「武術」、「獅藝戰鼓」，成為學校的特色社團；不只是傳授一項技藝，而是讓自身找到不同的亮點，鼓武術建構學生適性展能舞台，厚植競爭力，也承擔了文化傳承的使命。

校長林嘉文表示，為了讓學生從生活經驗中學習，在疫情趨緩之際，將學習與生活結合，獅子是中華傳統文化中的吉祥瑞物，在廟會慶典、婚嫁、民俗節慶中進行舞獅表演，以驅邪避害、增添熱鬧喜慶的氣氛，也是歷代流傳的傳統民俗活動，藉由踩街活動除了展現學生們平日練習的成果外，也培養學生們團隊合作的精神，同時更加了解傳統節慶文化。